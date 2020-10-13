Десятилетняя девочка выпала из окна на окраине Челябинска

Девочка выпала из окна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти десятилетней школьницы из Челябинска, которая выпала из окна в микрорайоне Чурилово.

По данным городского комитета здравоохранения, трагический инцидент произошел еще в понедельник, 12 октября, на улице Трашутина. На место тут же выехала бригада скорой, но спасти девочку не удалось. Травмы, полученные при падении, были несовместимыми с жизнью.

Следствию предстоит выяснить, почему девочка оказалась в такой экстремальной ситуации.

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