Челябинцы смогут привиться от гриппа в ТРК «Гагарин парк»

Челябинский областной центр медицинской профилактики продолжает ежегодную кампанию по иммунопрофилактике населения против сезонного гриппа. И количество желающих сделать прививку, говорят врачи, каждый день растет.

Поставить себе бесплатную вакцину могут все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.

Медперсонал тщательно следит за тем, чтобы в местах акции соблюдались санитарные нормы, перед прививкой проводится осмотр пациента и обязательная консультация специалиста.

На этой неделе прививку от гриппа можно будет сделать в ТРК «Гагарин парк» (ул. Труда, 183, ост. Многофункциональный центр), вход со стороны ресторана «Максимилианс».

График работы медперсонала: 14 октября 11:00-15:00; 15 октября 12:00-17:00; 16 октября 11:00-14:00.