Чиновники рассказали, когда в Челябинске окончательно расчистят русло Миасса

Их воды достали тонны травы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске завершается очередной этап расчистки русла реки Миасс. Чиновники рассказали, как долго еще продлится эта работа.
— В этой году уже вывезено более 10 тысяч кубометров отходов. Но предстоит еще многое сделать, чтобы Миасс стал украшением нашего города. Работы по очистке русла запланированы до 2024 года, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
Почувствуйте разницу. Фото: минэкологии Челябинской области.
Русло Миасса приводят в порядок в рамках нацпроекта «Экология». В прошлом году убрали заросли на участке от элеватора «Союзпищером» до моста по улице Братьев Кашириных. В этом году — от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром».
Также планируется очистить реку от донных отложений на участке от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС.
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