Чиновники рассказали, когда в Челябинске окончательно расчистят русло Миасса

Их воды достали тонны травы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершается очередной этап расчистки русла реки Миасс. Чиновники рассказали, как долго еще продлится эта работа.

— В этой году уже вывезено более 10 тысяч кубометров отходов. Но предстоит еще многое сделать, чтобы Миасс стал украшением нашего города. Работы по очистке русла запланированы до 2024 года, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Почувствуйте разницу. Фото: минэкологии Челябинской области.

Русло Миасса приводят в порядок в рамках нацпроекта «Экология». В прошлом году убрали заросли на участке от элеватора «Союзпищером» до моста по улице Братьев Кашириных. В этом году — от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром».

Также планируется очистить реку от донных отложений на участке от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru