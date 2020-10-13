У мэра Кургана Андрея Потапова подозревают коронавирус

Чем заболел глава города, его коллеги не разглашают.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Глава Кургана Андрей Потапов мог заразиться коронавирусом. Такие слухи поползли по городу после того, как чиновник ушел на больничный.
— Андрей Потапов действительно на больничном, — коротко замечают в его пресс-службе.
Но диагнозом босса все же не делятся.
А в это время в Челябинской области новый вирус добрался на чиновников самого высокого ранга. Еще не прошлой неделе коронавирусом заболели министр спорта Челябинской области Леонид Одер, вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин и мэр Магнитогорска Сергей Бердников, а на днях инфекцию обнаружили у главы Троицка Александра Виноградова.
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