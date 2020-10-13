Сотрудники Росгвардии вытолкнули застрявший на берегу озера автомобиль в Челябинске

Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Все произошло накануне, 12 октября, в Челябинске. Бойцы ОМОН (на транспорте) бежали кросс на берегу озера Смолино. Невдалеке они заметили увязший в грязи каршеринговый автомобиль. Хозяина транспорта рядом не было.

Вначале Росгвардейцы подумали, что машину угнали и оставили без присмотра. Они решили позвонить в компанию и уточнить, не терялась ли у них машина. Им сообщили, что таких случаев не было. Затем подошел и хозяин машины. Он рассказал, что застрял и не может ничего сделать.

Спецназовцы решили помочь вытолкнуть машину. Для этого они использовали палки и камни, лежавшие неподалеку. Вскоре автомобиль оказался на твердой почве. Мужчина поблагодарил сотрудников ОМОН за оказанную поддержку.

Отметим, что это не первый случай, когда сотрудники Росгвардии помогают челябинцам во внеслужебное время. На прошлой неделе они сняли с дерева кота, который сутки просидел на верхушке. Хозяйка животного была благодарна за оказанную помощь.

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