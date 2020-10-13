Решила не скучать на пенсии: 71-летняя жительница Челябинска устроилась работать директором фитнес-клуба

Несмотря на свой возраст, Надежда Медведева продолжает поддерживать себя в форме. Фото: hornews.com

В Тракторозаводском районе Челябинска уже длительное время работает фитнес-клуб под названием Sante. Заведение вполне себе обычное для своего типа — здесь тебе и спортинвентарь, и тренажеры, и зеркала, и многое другое. Но есть у него одна интересная «изюминка». Его директором является 71-летняя пенсионерка Надежда Медведева. Несмотря на свой возраст, она самостоятельно занимается организацией работы зала, заведует финансами, набирает персонал, а также проводит тренировки.

Как пишет издание «Хорошие новости», до работы в фитнес-клубе Надежда активно занималась спортом. Она бегала марафоны, трудилась тренером по легкой атлетике в спортивной школе и работала инструктором по физкультуре в детском саду. С наступлением пенсии женщина стала задумываться: «Чем заниматься, чтобы не заскучать?». Помогли разобраться с вопросом дети — старший сын Сергей, средний Дмитрий и дочь Евгения. Они решили открыть для своей мамы фитнес-клуб.

— С помещением помог мой старший сын Сергей. У него в собственности появилось здание, и один из залов он мне отдал как арендатору. Также Сергей помог с ремонтом и сейчас занимается обслуживанием клуба, — рассказала изданию «Хорошие новости» Надежда Медведева.

Когда клуб только начал работать, помогать с руководством взялась дочь Евгения. Девушка активно занималась лыжами и даже имеет звание мастера спорта по этому виду. Благодаря этому у Евгении хватало знакомых среди тренеров и фитнес-инструкторов, и многих из них она приглашала работать в Sante.

— Женя очень помогла мне с персоналом. Вот, казалось бы, я всю жизнь занималась спортом, работала тренером, но только когда открыла клуб узнала, как, оказывается, много спортивных направлений. Пилатес, оздоровительная система белояр, зумба… Сейчас уже все запомнила, — рассказала изданию Надежда.

Сейчас Надежда самостоятельно ведет все дела в фитнес-клубе. В ее штате числится 6 человек — два администратора и четыре тренера. Однако 71-летняя женщина не забывает и о своей фигуре. Она регулярно выходит на пробежки в Сад Победы, а уже после них качает пресс дома.

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