Во время ночного пожара в Челябинской области погибли два человека

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел в поселке Елизаветопольскольское, который находится в Карталинском районе Челябинской области. Там загорелся частный деревянный дом. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что огнем охватило не только жилое здание, но и надворные постройки.

— Позднее обнаружение (глубокая ночь, люди спали) позволило пожару набрать силу и охватить всю площадь строений. Тушение было организовано методом подвоза воды из ближайшего естественного водоисточника, расположенного на расстоянии 1 км, — соообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Во время тушения пожара были обнаружены тела двух человек — это мужчина и женщина. Они не подавали признаков жизни.

Точную причину возгорания предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания. По предварительной информации, огонь мог возникнуть из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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