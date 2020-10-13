Краснова обошла Шейк в конкурсе на самых сексуальных женщин страны

Наталья Краснова и Ирина Шейк. Фото: Maximonline.ru

Сразу две уроженки Южного Урала попали в список самых сексуальных женщин страны по версии журнала MAXIM. Причем челябинская блогерша Наталья Краснова замкнула топ-10 этого рейтинга. За нее проголосовали 3947 человек.

— Секс-бомба с чувством юмора, Челябинская блогерша, писательница и стендаперша в последнее время часто жалуется, что мужчины постоянно шлют ее свои фото в обнаженном виде. Но ее смущает не сам этот факт, а то, что фотки, как правило, у отправителей получаются некрасивые, — написали о Краснове MAXIM.

А вот модель Ирина Шейк, которая родилась в Еманжелинске, оказалась на 12 месте рейтинга. Голоса за нее отдали 3919 человек.

— С тех пор как Брэди Купер расстался с Ириной Шейк, утекло немало мартини, так что пора ловить удачу за хвост. Вдруг ты и есть ее следующий избранник? И не верь желтым газетам, которые пишут, что она встречается с Брэдом Питтом. Мы точно знаем, что это неправда, — пишут об уроженке Челябинской области в издании.

Кстати, Ирина Шейк уже семь раз попадает в список самых сексуальных женщин страны. Впервые это произошло в 2012 году, а в 2018 и 2019 годах — модель занимала первое место.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru