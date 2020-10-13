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Спорт

«Трактор» в серии буллитов одерживает победу в Казани над «Ак Барсом»

Точный бросок Ника Бейлена приносит два очка черно-белым, итог – 3:2.
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
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"Трактор" увозит из Казани два победных очка. Фото ХК "Трактор".

"Трактор" увозит из Казани два победных очка. Фото ХК "Трактор".

Пять предыдущих матчей «медведи» могут занести себе в актив: три победы против двух поражений. Напомним, нынешнюю выездную серию «Трактор» начал с поражения в Екатеринбурге от «Автомобилиста».

А сегодня турне черно-белых продолжилось в Казани матчем с «Ак Барсом». Кстати, не так давно именно «барсы» предлагали нынешнему тренеру черно-белых Анвару Гатиятулину заключить контракт с Казанью. Но Гатиятулин тогда работал вторым тренером в СКА, и питерцы отказались отдавать его в «Ак Барс». В уже в этом сезоне Анвар заключил контракт с «Трактором», воспитанником спортшколы которого он является.

В середине первого периода Алексей Бывальцев открывает счет. Челябинск впереди – 1:0. Во втором Казань сравнивает счет. В третьем отрезке матча, на 53-й минуте Оберг снова выводит «Трактор» вперед, но тут же «барсы» выравнивают шансы – 2:2. Такие матчи в игровых видах спорта именуют «качелями»… Основное время поединка так и завершилось вничью.

В овертайме «Трактор» получил численное большинство, но не сумел реализовать это преимущество. Дополнительная пятиминутка также не выявила победителя. А серии буллитов Ник Бейлен точным броском приносит победу «Трактору» - 3:2.

15 октября в Череповце «Трактор» сыграет с местной «Северсталью», а в воскресенье в Челябинске соперником черно-белых станет нижнекамский «Нефтехимик».

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