В день своего 89-летия ветеран из Челябинска получил долгожданный подарок

Эта история со смартфоном началась еще в июне. Именно тогда житель Челябинска, ветеран труда Павел Комоликов обратился к руководству Государственной Думы с просьбой подарить ему смартфон по случаю 75-летия Великой Победы. Чтобы этот подарок был памятью о геройски погибшем отце в годы Великой Отечественной войны.

Письмо ветерана переслали Андрею Барышеву, который сразу же откликнулся на просьбу избирателя. Телефон был приобретен, а вот с адресатом дело оказалось гораздо сложнее. И началась детективная история... Все дело в том, что Павел Михайлович написал номер своего дома так, что он однозначно читался как цифры 199. Но такого дома по улице Кирова в природе просто не существует — в этом убедились все, кто был подключен к поиску ветерана: и социальная защита, и совет ветеранов Центрального района. Как выяснилось, Павел Комоликов живет по улице Кирова, 19 — а. Буквально на днях к нему нагрянули гости из «Соцгорода». И, конечно, с подарком от депутата. Причем, так совпало, что в этот день Павел Михайлович отмечал свое 89-летие, и визит общественников оказался как нельзя кстати.

Павел Комоликов прожил интересную и насыщенную жизнь. Горный инженер с двумя высшими образованиями он работал геологом, участвовал в экспедициях по разведке угольных месторождений Кузбасса, отдал любимому делу полвека.

По словам ветерана-геолога, подарок от депутата имеет не столько материальную ценность, сколько является признанием его заслуг перед Отечеством. А еще телефон станет памятью об отце.

В своем письме в Госдуму он так и написал:

— Хотелось бы в честь 75-летия Великой Победы, в память о моем геройски погибшем отце и за мой долголетний труд на благо своего Отечества получить именной подарок — универсальный смартфон, с помощью которого я смог бы общаться со своими друзьями и товарищами по работе прошлых лет, живущих сейчас в России и за ее пределами. Я буду рад этому подарку и благодарен вам. И буду хранить добрую память о вас долгие годы. При исполнении моего желания этот дорогой мне подарок можно отправить почтой по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 199….

Депутат Госдумы Андрей Барышев, конечно, не волшебник. Но ему удалось не только найти адресата, но и исполнить его желание.