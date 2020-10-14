Здесь будет сад: возле детского паллиативного отделения городской больницы №9 в Челябинске посадят более 50 деревьев

В четверг, 15 октября, сотрудники челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» совместно с экоактивистами и неравнодушными гражданами высадят саженцы сирени, абрикоса и сливы на территории Челябинской городской больницы №9. Новый сад из более чем 50 деревьев и кустарников возникнет возле единственного в Челябинске детского паллиативного отделения.

Цель социально-экологической акции — улучшение качества жизни маленьких пациентов, психологическая поддержка родственников, привлечение внимания общественности к поддержке развития паллиативной помощи детям.

Наша задача — сделать сад, в котором будут гулять пациенты больницы.

В организации и проведении мероприятия примут участие:

— Челябинское региональное отделение партии «Родина»;

— футбольный клуб «Родина»;

— Челябинское региональное отделение «Союза садоводов России»;

— администрация Ленинского района г.Челябинска;

— благотворительный фонд «Моя планета»;

— Челябинская епархия.

Мероприятие пройдет 15 октября по адресу: г.Челябинск, ул. 5-я Электровозная, 5. Начало — в 10.00. Телефон для справок: 8-922-632-78-71.