Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомста, на 14 октября в регионе зафиксировано 18 075 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 103 южноуральцев, 4 из которых — школьники. Из больниц выписали 126 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровели 13 701 человек. Еще 3 781 заболевших остаются под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки умерли 6 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Две женщины 61 и 68 лет умерли непосредственно от вируса, а у остальных ковид был сопутствующим, смерть наступила от других болезней:

— инфаркт головного мозга, легочно-сердечная недостаточность — пациент, 79 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 86 лет;

— хроническая обстуктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь — пациент, 79 лет;

— сахарный диабет с множественными осложнениями, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — пациентка, 84 года.

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