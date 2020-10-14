ЧМК произвел металлопрокат для добычи природного газа на полуострове Гыдан

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел около одной тысячи тонн проката для изготовления металлоконструкций проекта «Арктик СПГ-2».

Металлопрокат направлен заводам по производству металлоконструкций в Набережных Челнах, Самаре и Череповце. Основной объем поставок составляет балка производства ЧМК. На объекты строительства также поставляется арматура. В предыдущие годы для производства металлоконструкций «Арктик СПГ-2» было поставлено около 1,5 тыс. тонн двутавровой балки производства ЧМК. Поставила продукцию комбината заказчику металлоторговая компания Группы «Мечел» — ООО «Мечел-Сервис».

«Арктик СПГ-2» — международный проект компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.

Проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год.

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