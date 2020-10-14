Закрытых на карантин школ в Челябинской области становится меньше, но отправленных по домам классов за минувшие сутки стало больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области за минувшие сутки увеличилось число классов, закрытых на карантин по ОРВИ. При этом школ, освободивших учеников от занятий, стало меньше. Об этом в среду, 14 октября, КП-Челябинск сообщили в региональном министерстве образования и науки.

— В Челябинской области на сегодняшний день на карантин по ОРВИ закрыты 211 классов и три школы, — рассказала пресс-секретарь регионального Минобра Светлана Платонова. — Это Богдановская школа в Кизильском районе и две школы Копейска — №1 и №48.

В Челябинской области за сутки, по данным Минздрава, выявили четыре новых случая COVID-19 среди школьников. В ведомстве рассказали также, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням, и назвали важный отличительный признак новой инфекции.

Мэр Челябинска Наталья Котова в понедельник поручила возобновить санитарную обработку подъездов и дворов и отметила, что работу необходимо тщательно проконтролировать. А первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, каким пациентам бесплатно выдадут «Коронавир».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября, а с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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