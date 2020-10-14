В Челябинске пенсионерка провалилась в колодец с ледяной водой и умерла

Колодец находится на заброшенном дачном участке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня ночью в одном из садовых товариществ Челябинска бабушка упала в колодец с водой. 85-летняя женщина пропала еще днем, а когда сотрудники поисково-спасательного отряда вышли искать ее, ситуация начала осложняться темнотой. Только в два часа ночи старушку удалось найти на одном из заброшенных дачных участков. К сожалению, она уже была мертвой.

— Женщина попала в 4-метровый колодец, который был ничем не огорожен, — сообщили в пресс-службе ПСС Челябинской области. — Колодец наполнен водой на два метра, вода ледяная. Выжить ей не удалось.

Тело женщины достали из колодца и передали полиции. Как именно старушка угодила туда, будет выяснять следствие. Уточняется, что колодец находится в зарослях, нет никаких признаков того, что там что-то есть. Зачем бабушка туда пошла — неизвестно.

Сотрудники ПСС просят садоводов привести в порядок свои участки, особенно перед уходом на зиму, поскольку провалиться и пострадать и могут как животные, так и люди.

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