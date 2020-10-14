Суд отменил приговор экс-омбудсмену Челябинской области Алексею Севастьянову

В июне Севастьянова осудили за покушение на мошенничество Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня Челябинский областной суд отменил приговор бывшему омбудсмену Алексею Севастьянову. Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда.

— Приговор отменили, уголовное дело вернули прокурору, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Это заседание должно было состояться в конце сентября, но в связи с необходимостью изучения дополнительных доводов защиты его пришлось перенести на октябрь.

Напомним, 15 июня этого года Севастьянову вынесли приговор по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Тогда ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно с трехлетним испытательным сроком.

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