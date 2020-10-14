В Челябинской области будут судить южноуральцев, которые устраивали ДТП для получения страховки

Для аварий использовались уже битые машины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования. По данным ведомства, 12 южноуральцев брали битые машины, на них специально устраивали ДТП в Челябинской области и Башкортостане, а потом обращались в страховые компании, чтобы возместить затраты на ремонт. Такие махинации они провернули 35 раз.

— Сумма ущерба, причиненного семи страховым организациям Магнитогорска, составила около 7,8 млн рублей, — сообщил старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Все аварии обвиняемые устраивали в период с 2015 по 2017 год.

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