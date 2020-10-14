В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат премии

В Челябинской области будут премировать талантливых юных техников и их наставников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Талантов поощрят премиями. На Южном Урале по распоряжению губернатора Алексея Текслера одаренные дети, победители и призеры международных и всероссийских соревнований технической направленности, получат премии. Денежные вознаграждения положены и педагогам юных дарований. Каждый школьник — победитель конкурсного отбора и его наставник получат по 50 тысяч рублей.

— Развитие поддержки одаренных детей и их наставников — важная задача областного правительства. От нас зависит, смогут ли наши дети в будущем стать источником инновационных идей и созидательного творчества, — подчеркнул губернатор.

Определены условия премирования: конкурсный отбор школьников, победителей и призеров, проведет министерство образования и науки региона. Выдвигать соискателей премии — учеников и педагогов — задача администрации школы. По итогам конкурсного отбора 80 школьников получат специальное денежное поощрение — 50 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в конкурсе могут участвовать ученики 5-11 классов, победители и призеров международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов технической направленности.

Премируют 80 педагогов. Каждому наставнику — 50 тысяч рублей.

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