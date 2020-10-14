Самая масштабная Scrum-игра онлайн: Райффайзенбанк приглашает молодых профессионалов на Raiffeisen DGTL Fest

Участники смогут создать прототип цифрового банковского продукта, пообщаться с ведущими экспертами Райффайзенбанка и получить преимущество при отборе на стажировку Raiffeisen Evolve.

Райффайзенбанк ежегодно собирает студентов, чтобы рассказать о трендах банковской индустрии, востребованных специалистах и новых вызовах, с которыми им предстоит столкнуться. В этом году встреча пройдет в формате полномасштабного фестиваля Raiffeisen DGTL Fest. Он состоится 30 октября в режиме онлайн. Участников ждет часовой DJ-сет, митапы с экспертами по профессиям и скрам-игра на стыке банкинга и IT, присоединиться к которой можно будет в качестве игрока или зрителя.

В ходе игры участники в составе смешанных скрам-команд будут создавать прототип цифрового продукта в формате мини-игры. Каждому предстоит решать задачи разного рода в зависимости от выбранной роли: аналитик / дата саентист, разработчик, тестировщик, дизайнер, владелец продукта или скрам-мастер. Авторы лучших проектов получат возможность пройти упрощенный отбор на стажировку Raiffeisen Evolve. Разрабатывать прототипы будут помогать эксперты Райффайзенбанка.

— Цифровой банкинг — это динамичная область, где можно создавать новое, работать с самыми передовыми технологиями и видеть, как твой продукт влияет на жизни миллионов людей, — прокомментировал Алексей Ванин, CTO дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка. — Мы с нетерпением ждем новое поколение профессионалов, которые привнесут в индустрию свое видение и идеи.

Во время игры зрители смогут послушать тематические выступления спикеров и поучаствовать в активностях в digital-зонах, а в конце фестиваля их голоса помогут определить команду-победителя. Все участники получат доступ на митапы по своим профессиям и смогут обратиться за карьерной консультацией к HR-специалистам банка. На фестивале будет зона для цифрового творчества и пространства для общения, участники смогут примерить фирменные Instagram-маски и выиграть подарки за участие в квизах. Завершит фестиваль часовой DJ-сет и виртуальная церемония награждения.

— Сегодня в банковской индустрии работают лучшие digital-профессионалы, и мы всегда в поиске новы талантов, — подчеркнул Владимир Химаныч, управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка. — В этом году наша программа стажировки отмечает пятилетие, и как всегда, мы будем ждать начинающих специалистов самых разных профилей. Мы создали для них среду, в которой можно расти и развиваться, решая реальные задачи бизнеса с первых дней.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля до 26 октября.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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