Текслер предлагает Москве пересмотреть распределение финансового транша субъектам РФ

- . Фото: gubernator74.ru

В среду, 14 октября, на заседании правительственной комиссии губернатор озвучил предложения по распределению третьего транша федеральной финансовой поддержки регионам в нынешнем году. Средства федерального бюджета, поясняют в пресс-службе губернатора, поступят в виде дотаций на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ из-за ковидного кризиса.

По мнению губернатора, в системе расчетов есть перекосы.

— Вопрос третьего транша остается актуальным, несмотря на восстановление налоговой базы, ситуация улучшается, тем не менее выпадающие доходы остаются. Мы ознакомились с расчетами, текущий год берем по факту и сравниваем с прошлым годом, сравнивая с расчетами, где учитываем и влияние четвертого квартала прошлого года. Есть перекосы, — сказал Алексей Текслер.

Губернатор поддержал идею посчитать третий транш по итогу ноября. Властям в регионах видно влияние пандемии. Кроме того, в октябре идет уплата квартальных платежей по налогу на прибыль и УСН. Значит, снижение собственных доходов к прошлому году возрастет.

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