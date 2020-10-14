На трассе М-5 в Челябинской области «Нива» влетела в коммунальную машину

Фото: Ангелина Закирова

Авария произошла сегодня днем, 14 октября, на трассе М-5 в Челябинской области. Столкнулись автомобиль «Нива» и коммунальная машина, которая наносила дорожную разметку.

— ДТП произошло на 1829 км трассы М-5 в Чебаркульском районе. Автомобиль «Лада 212140», двигаясь в попутном направлении, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с коммунальной дорожной машиной, — уточнили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии пострадал 47-летний пассажир, который находился в салоне «Нивы». Его доставили с травмами в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины аварии.

Фото: Ангелина Закирова

Фото: Ангелина Закирова

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