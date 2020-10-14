Текслер выступил на совещании Владимира Путина и правительства РФ

Алексей Текслер выступил на совещании при президенте России. Фото: кадр с видео.

В среду, 14 октября, глава региона участвовал в совещании президента России с членами федерального правительства. Работа шла в формате видеоконференцсвязи.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Текслер поддержал соглашение о защите и поощрении долгосрочных инвестиций. Так, в нашей области завершается обсуждение пяти крупных проектов стоимостью 24,5 млрд руб. Готовятся еще три крупных проекта. Область рассчитывает и на другие, в том числе и регионального значения.

Глава региона сообщил, как работает в регионах механизм инвестиционных налоговых вычетов. По решению президента регионам компенсируют 2/3 выпадающих доходов по налогу на прибыль. В нашей области прорабатывается расширение сферы применения инструмента под новые виды деятельности.

Текслер предложил на три года продлить решение главы государства о компенсации выпадающих доходов. Средства нужно заложить в федеральный бюджет.

Еще одна инициатива губернатора: сделать бессрочными правила расчета выпадающих доходов и снять ограничения по организациям, льготы которых попадают под вычет.

Губернатор поддержал предложение о возможность брать в зачет расходы не только на приобретение оборудования, но и на строительство.

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