Следственный комитет завершил расследование дела о взятки экс-мэра Миасса

Станислав Третьяков. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Миасса Станислава Третьякова. Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2012 году экс-глава Миасса получил от одного из предпринимателей взятку в размере более 140 тысяч рублей за предоставление в аренду земельных участков.

— Также, в указанный период он получил взятку в сумме 300 тысяч рублей от предпринимателя за передачу в собственность управляющей компании нежилых помещений. Впоследствии, превышая должностные полномочия, он незаконно инициировал процедуру передачи жилого фонда от указанной управляющей компании для обслуживания в другой коммунальной организации, — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас уголовное дело в отношении экс-мэра направлено для утверждения прокурору.

Третьякова задержали 7 ноября 2018 года. Его вывели в наручниках из здания администрации. Сотрудники ФСБ увезли экс-мэра в его же офис, где прошли обыски. Позже суд заключил его под стражу. Если вину экс-чиновника признают, то ему грозит до восьми лет тюрьмы и крупный штраф.

Станислав Третьяков занимал пост главы города с 2013 по 2015 год. Он был уволен после изменения устава города.

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