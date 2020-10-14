Челябинская студентка получила стипендию от британских ученых за изучение твиттера Трампа

Анастасия Шишкова будет в течение полугода получать стипендию в размере 40 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ЧелГУ

Магистрант челябинского государственного университета Анастасия Шишкова получила стипендию от Оксфордского российского фонда за изучение твиттера президента США Дональда Трампа. Она и еще 29 студентов попали в список стипендиальной программы Oxford Russia Scholarship.

Как сообщили в пресс-службе ЧелГУ, тему для своего диплома по политологии Анастасия Шишкова выбрала связанную с соцсетями. Под руководством заведующего кафедрой политических наук и международных отношений Василия Зорина она пишет научную работу о феномене Twitter-дипломатии на примере микроблога Дональда Трампа. Помимо этого, студентка рассматривает в своем дипломе возможности влияния твитпломатии на взаимоотношения государств и принятие решений.

— Сначала мы проходили онлайн собеседование, где представили результаты уже проделанной в университете научной работы. Затем нас разделили на группы, и вскоре перед нами поставят конкретные научные задачи. Это будут кейсы, которые можно будет применить в жизни, – рассказала Анастасия Шишкова.

Анастасия Шишкова станет раз в месяц в течение полугода получать стипендию в размере 40 тысяч рублей. Результаты своего исследования челябинская студентка представит в Оксфордском университете в 2021 году, если на тот момент будут открыты границы.

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