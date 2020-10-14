Текслер предложит продлить льготы для предприятий в моногородах

Алексей Текслер предложить продлить преференции для резидентов территорий опережающего развития в моногородах. Фото: gubernator74.ru

В среду, 14 октября, губернатор в формате ВКС участвовал в совещании при президенте России с членами федерального правительства.

Алексей Текслер предложил продлить период действия льгот для резидентов территорий опережающего развития. Определяющую роль для развития бизнеса во многих моногородах играют ТОРы и льготы, предоставляемые их резидентам. И для каждого ТОР постепенно истекает время, когда резидент может получить наилучшие преференции.

— В Челябинской области пять ТОРов, по двум из них льготное время истекает в этом году и еще по двум территориям — в феврале 2021 года. Такая ситуация во многих регионах. Предлагаем продлить льготный период еще на один или три года, или, как по Дальнему Востоку, сразу определить срок до 2025 года. Это решение позволит запустить новый раунд привлечение инвесторов в ТОРы моногородов, — сказал Текслер.

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