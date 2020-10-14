Производителя рыбных консервов в Челябинске наказали за выбросы

В последний раз «режим черного неба» вводили в начале октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура и минэкологии региона совершили рейд, связанный с проверкой снижения выбросов предприятиями в период НМУ. В результате они обнаружили нарушения. Наказание понес производитель рыбных консервов ООО «ЮжУралРыба».

— По постановлениям прокуратуры района о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.46 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководитель предприятия подвергнут административному наказанию в виде штрафа, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Помимо штрафа, надзорное ведомство внесло руководителю предприятия представление об устранении нарушения. Требование было исполнено. После этого виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

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