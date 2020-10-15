ЗАГСы назвали самые популярные имена новорожденных в Челябинской области

С начала года в области родилось 25 028 детей, практически поровну мальчиков и девочек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году южноуральцы чаще всего называли мальчиков Артемами, а девочек Софиями. Также популярными оказались мужские имена Михаил, Александр, Максим. А среди женских — Мария, Анна и Виктория. Об этом рассказали в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области, где подбили статистику за девять месяцев работы.

За этот период в области родилось 25 028 детей из них 12 949 мальчиков и 12 079 девочек.

— Лидерами по количеству зарегистрированных рождений являются Челябинск — 11 175, Магнитогорск — 3 474, Миасс — 1 186, Копейск — 914 и Златоуст — 851. В сентябре этого года в регионе зарегистрировано рождение детей на 336 больше, чем в сентябре прошлого года, — отметили в ведомстве.

С начала года ЗАГСы зарегистрировали 14 116 браков. Больше всего свадеб сыграли в Челябинске — 5 852, Магнитогорске — 1 975, Миассе — 705, Копейске— 598, и Златоусте— 572.

Также ЗАГСы оформили 11 231 разводов. Причем, количество расторжений брака снизилось по сравнению с прошлым годом.

Еще один интересный показатель — 1 488 южноуральцев сменили имя в этом году.

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