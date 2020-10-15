В нацпарке «Зигальга» обустраивают новую живописную тропу

Начинается тропа сразу за мостом через реку Юрюзань. Фото: нацпарк «Зигальга»

Новая тропа в национальном парке «Зигальга», которую сейчас готовят для посетителей, тянется от поселка Тюлюк к горе Поперечная. Начинается она сразу за мостом через реку Юрюзань и через два километра соединяется с основной, отмеченной на картах.

— На небольшом участке туристы смогут увидеть много интересного, ведь путь проходит сквозь березовый лес, таежную чащу, овраг, край болота, — рассказывают в пресс-службе нацпарка.

Туристы, решившие посетить тропу, оценят ручьи, огромные выворотни, муравейники и многовековые лиственницы.

Виды на тропе очень красивые. Фото: нацпарк «Зигальга»

Напомним, Зигальга — один из самых мощных и протяженных хребтов Южного Урала. Он тянется от Зюраткуля до башкирского Иремеля. Постановление о создании национального парка в этом месте подписал Дмитрий Медведев в ноябре прошлого года.

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