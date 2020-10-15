В Челябинске на десяти улицах ограничат движение из-за ремонта

График и виды работ могут быть скорректированы из-за погоды.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня, 15 октября, в Челябинске снова частично перекроют движение на улицах. В администрации города рассказали, какие участки будут ремонтировать.
— ул. Барбюса — здесь будут класть асфальт, устанавливать тактильную плитку на переходах (это указатели для людей со слабым зрением), а также поднимать колодцы на проезжей части.
— ул. Мира — будут устанавливать поребрик. А также класть асфальт на тротуаре.
— ул. 60 лет октября — пройдут работы по демонтажу и монтажу бортового камня, фрезерование проезжей части.
ул. Жукова — здесь сделают разметку дороги, установят «лежачих полицейских».
ул. Овчинникова — укладка асфальта.
ул. Кулибина — замена бортового камня, фрезерование проезжей части.
ул. 1й Пятилетки — тоже фрезерование проезжей части.
ул. Косарева, ул. Индивидуальная, ул. Островского — будет укладка асфальта на тротуаре.
В мэрии предупреждают, что график и виды работ могут быть скорректированы из-за погодных условий.
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