В Челябинске на десяти улицах ограничат движение из-за ремонта

График и виды работ могут быть скорректированы из-за погоды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 15 октября, в Челябинске снова частично перекроют движение на улицах. В администрации города рассказали, какие участки будут ремонтировать.

— ул. Барбюса — здесь будут класть асфальт, устанавливать тактильную плитку на переходах (это указатели для людей со слабым зрением), а также поднимать колодцы на проезжей части.

— ул. Мира — будут устанавливать поребрик. А также класть асфальт на тротуаре.

— ул. 60 лет октября — пройдут работы по демонтажу и монтажу бортового камня, фрезерование проезжей части.

ул. Жукова — здесь сделают разметку дороги, установят «лежачих полицейских».

ул. Овчинникова — укладка асфальта.

ул. Кулибина — замена бортового камня, фрезерование проезжей части.

ул. 1й Пятилетки — тоже фрезерование проезжей части.

ул. Косарева, ул. Индивидуальная, ул. Островского — будет укладка асфальта на тротуаре.

В мэрии предупреждают, что график и виды работ могут быть скорректированы из-за погодных условий.

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