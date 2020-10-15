Мэрия Челябинска отказалась от установки светящихся «трусов» на Кировке

Железные «стринги» останутся только на фото
Фото: Андрей АБРАМОВ
До Нового года еще 2,5 месяца, а главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов уже активно работает над проектом праздничного украшения города. Разработку начали раньше, чтобы к началу декабря уже установить задуманные объекты.
— Нужно связать проект с прошлогодними украшениями, — рассказал заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). — Например, пешеходная арка на Кировке, она останется, мы немного ее изменим. Второй арки, которую в народе некрасиво прозвали, не будет. Я вам обещал это раньше.
Большую арку, которую впервые поставили в прошлом году, немного изменят
Фото: Андрей АБРАМОВ
Напомним, дугообразные украшения с лампочками из-за необычной формы в народе прозвали «стрингами» и «трусами». Их устанавливали на пешеходной улице на протяжении нескольких лет.
Подсветкой и светящимися фигурами (мафами) украсят набережную, проспект Ленина и Театральную площадь. У горожан появится много новых мест, чтобы сделать красивые фотографии.
Светящиеся фигуры появятся еще и на набережной
Фото: Андрей АБРАМОВ
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