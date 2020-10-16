«Кто хочет выжить и готов платить — пишите»: экстрасенс из Магнитогорска надеется заработать на коронавирусе

Маг готов лечить земляков по телефону и по фотографиям. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экстрасенс из Магнитогорска Сергей Литвинов, который создал первый в России профсоюз экстрасенсов, обещает за деньги защитить южноуральцев от коронавируса. О том, что маг заинтересован в этом материально, он не скрывает. «Кто хочет выжить и готов платить — пишите в личку», — призывает Литвинов на своей странице в социальных сетях.

По словам Литвинова, он не использует защитную маску, тем не менее, коронавирус обходит его стороной. Якобы, спасает мощная энергетика мага. Помогать другим людям экстрасенс обещает дистанционно — при помощи гипноза по телефону или по фотографии. Клиентов экстрасенс ищет в социальных сетях. С этим же предложением маг обратился на ММК и к губернатору области. Правда, ему до сих пор не ответили.

— Я вижу коронавирус. В организме человека он похож на черный песок, — замечает Литвинов.

Кстати, несколько лет назад Сергей Литвинов предложил свою помощь в поисках серийного маньяка, который нападал на женщин в Магнитогорске. За свои услуги экстрасенс попросил заплатить. Однако денег тогда экстрасенсу не дали.

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