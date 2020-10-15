Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 октября составляет 18 182 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области зафиксировано 18 182 случая коронавируса — плюс 107 заболевших за прошедшие сутки, два из которых — школьники.

Накануне выписаны из больниц 136 южноуральцев, а всего с начала пандемии выздоровели 13 837 человек. Еще 3 748 заболевших остаются под наблюдением врачей.

COVID-19 унес жизни еще четверых жителей области. Это двое мужчин 81 года, и мужчина 78 лет. А также 58-летняя женщина. У всех были серьезные хронические заболевания, а коронавирус стал сопутствующим диагнозом. Всего от коронавируса в Челябинской области умерли 555 человек.

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