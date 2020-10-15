Число закрытых на карантин по ОРВИ классов в Челябинской области уменьшается с каждым днем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за минувшие сутки уменьшилось число закрытых на карантин по ОРВИ классов. Полностью занятия приостановлены в трех школах. Об этом в четверг, 15 октября, КП-Челябинск рассказали в региональном министерстве образования и науки.

— На сегодняшний день закрыты на карантин по ОРВИ в Челябинской области 196 классов (накануне их было 211, — Прим. автора), — озвучила цифры пресс-секретарь регионального Минобра Светлана Платонова. — По-прежнему на карантин полностью закрыты три школы — Богдановская школа в Кизильском районе и две школы Копейска — №1 и №48.

В Челябинской области за сутки, по данным Минздрава, коронавирус обнаружили у 107 человек, среди которых двое — школьники. В ведомстве рассказали также, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням, и назвали важный отличительный признак новой инфекции.

В Челябинской области пациентам с COVID-19 с легкой и средней степенью тяжести протекания болезни начали бесплатно выдавать наборы противовирусных и антибактериальных препаратов.

Мэр Челябинска Наталья Котова в понедельник поручила возобновить санитарную обработку подъездов и дворов и отметила, что работу необходимо тщательно проконтролировать.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября, а с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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