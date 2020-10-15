Античность объединяется с цифровизацией: в Челябинске рисуют Давида в наушниках и с планшетом в руках

Граффити планируется закончить на этой неделе. Фото: Ростелеком

В Челябинске преображается еще одно здание на гостевом маршруте. Граффити-художники рисуют на фасаде дома №55 по Комсомольскому проспекту цифрового Давида Микеланджело — в беспроводных наушниках и с планшетом. Рисунок планируют закончить до конца недели.

Арт-объект украсит здание офиса «Ростелекома». По словам директора челябинского филиала компании Михаила Сергеева, рисунок объединяет, а не противопоставляет прошлое и настоящее — Ренессанс и эру Индустрии 4.0.

Работают над новым арт-объектом ассоциация художников «Graffiti Russia».

— В этом рисунке мы учли простые классические формы, правдивость, ясность композиции, гармоничность и пропорциональность, которую транслировали художники эпохи Возрождения. Все это в свое время способствовало развитию других направлений искусства и смежных наук. В граффити заложена идея объединения темы классической мощи и современного цифрового развития мира, — рассказал директор «Graffiti Russia» Павел Щеклеин.

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