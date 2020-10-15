Задействовано 100 человек: в Челябинской области тушат крупный лесной пожар

Пожар не угрожает населенным пунктам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Каслинском районе пожарные и работники лесхоза с раннего утра борются с природным пожаром — горит лесная подстилка на площади 25 гектаров. Борьбу усложняют ветер и горная, болотистая местность.

По данным МЧС, сейчас на месте работают 100 человек, задействовано 18 машин спецтехники.

— В настоящее время происходит тушение кромки пожара по периметру — 2 км. Угрозы населенным пунктам нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В области стоит теплая погода, дождей нет. Опавшая листва и сухая трава могут моментально вспыхнуть даже от малейшей искры. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность. Так, накануне было зарегистрировано 10 лесных пожаров на общей площади 76,6 га.

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