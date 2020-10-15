В Челябинской области депутата заподозрили в мошенничестве почти на шесть миллионов

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства преступления. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутата Нагайбакского сельского поселения подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он, будучи руководителем сельхозпредприятия, провернул махинацию с субсидией.

В 2017—2018 годах чиновник предоставил в региональный минсельхоз фиктивные документы. Якобы предприятие понесло расходы в 11 миллионов рублей на агротехнические работы. На их основании ему и дали субсидию.

— В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 годы», им была незаконно получена субсидия на возмещение расходов в сумме более 5,8 млн рублей, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

На махинациях депутата поймали сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области. Они осуществляют оперативное сопровождение по делу.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства преступления. Также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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