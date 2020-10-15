Тотальный диктант в Челябинске 2020: как пройдет и когда

Тотальный диктант должен был пройти в апреле, но из-за сложной эпидситуации его перенесли на осень. Фото: Тотальный диктант в Челябинске

Ежегодная образовательная акция Тотальный диктант пройдет в этом году онлайн из-за пандемии. Писать текст под диктовку участники будут дома. Тотальный диктант в Челябинске, как и во всей России, состоится в субботу, 17 октября.

В этот день в 9.30 по челябинскому времени начнется 17-часовой онлайн-марафон, ссылка на него появится на сайте totaldict.ru в день диктанта. На марафоне можно будет не только проверить знания, но и получить новые. Участников ждут лекции экспертов в области лингвистики и литературы, общение со звездными гостями, видеовключения из разных городов.

Диктант для Челябинска начнется в 13:00. Текст прочитает известный литературный критик Галина Юзефович. Текст подготовлен современным писателем Андреем Геласимовым.

— Тем, кто хочет принять участие, необходимо взять бланки и фирменные ручки Тотального диктанта в пунктах выдачи, либо скачать бланк на сайте проекта и распечатать его самостоятельно, включить в 13:00 трансляцию онлайн-марафона и написать текст, предназначенный для часовой зоны Челябинска. После этого до 20 октября можно сдать текст на проверку филологам по тем же адресам, где выдаются бланки и ручки, либо проверить его самостоятельно дома, — объясняют организаторы Тотального диктанта в Челябинске.

Результаты появятся в личном кабинете участника после 31 октября. Также все желающие могут написать диктант другим способом — в специальной форме на сайте. Проверять его будет компьютер, а участник получит электронный сертификат с оценкой.

Подробности акции Тотальный диктант в Челябинске 2020 можно прочитать на сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru