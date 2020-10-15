Губернатор Алексей Текслер обратился к южноуралцам из-за ситуации по коронавирусу

В регионе напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией. Потому важно каждому соблюдать меры профилактики. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

В четверг, 15 октября, губернатор провел заседание областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппу. Алексей Текслер отметил, что в летние месяцы в регионе зафиксировано снижение количества заболевших ковидом. Но начался учебный год, и в регионе, как и почти во всей стране, наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19.

Сейчас с коронавирусом в нашей области борются 3748 человек. Больше всего заболевших — в крупных городах: Магнитогорск, Челябинск, Златоуст, Копейск, Миасс.

Схожесть коронавируса и сезонных простудных заболеваний, гриппа держит людей в напряжении, отметил Текслер.

— Я понимаю вашу тревогу за себя и близких. Я знаю о существующих проблемах, знаю о благодарности врачам, которые высказывают спасенные пациенты. Сейчас в несколько раз увеличилось число вызовов скорой, вырос в разы поток обращающихся в лечебные учреждения. Ситуацию мы анализируем ежедневно, принимаем меры, — пояснил губернатор.

Региону хватает коечного фонда в ковидных госпиталях. Для лечащихся амбулаторно подготовлены наборы препаратов, противовирусных и антибактериальных, бесплатных для пациентов. Из бюджета области на покупку лекарств направлено более 67 млн. руб.

Но важно соблюдать профилактические меры, не пренебрегать санитарными правилами: носить маски, избегать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Важна вакцинация против гриппа: она защитит от микс-инфекции.

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