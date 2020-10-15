Челябинское УФАС проверит рекламу «закажи закладку на дом»

Такую рекламу размещают по городу. Фото: УФАС по Челябинской области

На досках объявлений и на подъездах в Магнитогорске появилась странная реклама. На листовке с продуктовым набором и перечеркнутой ценой на него надпись — «закажи закладку на дом». Рядом, как принято, — телефон, адрес и соцсети. Предложение подозрительное, поскольку за ним может стоять вовсе не доставка продуктов, а запрещенных веществ.

— Челябинское УФАС России изучит соответствие данной рекламы требованиям Закона о рекламе, а также запросит мнение членов Экспертного совета по рекламе при управлении по следующим вопросам: создается ли впечатление, что листовка является рекламой товаров, запрещенных законодательством РФ? Создается ли впечатление, что она является рекламой наркотических средств, — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Заседание совета состоится 15 октября.

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