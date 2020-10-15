На областном штабе по борьбе с инфекциями рассказали, сколько южноуральцев имеют иммунитет к COVID-19

У 30 % жителей Челябинской области сформирован иммунитет против коронавируса.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В четверг, 15 октября, губернатор Алексей Текслер провел областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, гриппов и ОРВИ. Первый заместитель главы региона Ирина Гехт сообщила, что 30 % жителей Челябинской области имеют иммунитет к COVID-19.
Чаще всего болеют люди трудоспособного возраста: от 18 до 64 лет: в общем количестве пациентов эта возрастная группа занимает не менее 75 %. 19 % — южноуральцы старше 64 лет.
Реже всего болеют дети школьного возраста: 5 % в общем количестве. Менее всего — дети
В четверти случаев болезнь протекает бессимптомно. Еще у 34 % — легкое течение и средней тяжести. Пять процентов — тяжелые.
Ранее Ирина Гехт говорила о распространении коронавируса так: ситуация в области напряженная, но контролируемая
С нынешней недели пациенты, лечащиеся амбулаторно, начали получать бесплатные наборы лекарств. В них — противовирусные и антибактериальные препараты. По распоряжению губернатора на покупку из бюджета области выделено 67 млн. руб.
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