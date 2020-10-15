На биржу по дистанту: безработные в Челябинске встают на учет через интернет

Почти 77% безработных в Челябинской области встали на учет в центры занятости по удаленке, сообщает телеграм-канал «Челябушка» https://t.me/chelyabushka. Соответственно, лишь 23% решились оформиться очно. Согласно результатам мониторинга ситуации на рынке труда, проведенного уральским полпредством президента, наши показатели немного отстают от средних по УрФО. Онлайн на биржу труда за последние полгода вышли 85% безработных жителей округа.

— Очевидно, что многие выбирают дистанционный формат из-за эпидемиологической напряженности. Однако есть и те, кто просто предпочитает записаться в актив быстро по интернету. Скажем, в Курганской области, где, кстати, не самая тяжелая обстановка по ковиду, показатель выше, чем у остальных, — комментируют авторы «Челябушки». — В связи с этим порекомендовали бы центрам занятости плотнее заняться развитием удаленных сервисов. На сайтах все должно буквально летать и не падать. Если так пойдет, то скоро очные приемы себя изживут.

Журналисты «КП-Челябинск» узнали, на какие пособия теперь могут рассчитывать южноуральцы, стоящие на учете на бирже труда.