В глубинку Челябинской области приедут работать еще 30 учителей

Губернатор собрал главы муниципалитетов на совещание в формате ВКС. Фото: gubernator74.ru

На совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер обсудил вопрос реализации программы «Земский учитель». До конца года в глубинку, в сельские школы, должны поехать 92 педагога. Участники программы получат по миллиону рублей. Как сообщают в пресс-службе министерства образования, к работе приступили 53 учителя; по восьми педагогам заключаются трудовые договора. По остальным вакансиям продолжаются конкурсные отборы.

— «Земский учитель» — важнейшая программа. На местах действительно не хватает учителей, особенно в небольших населенных пунктах. Эта программа должна решить проблему. До конца года осталось несколько месяцев, а треть вакансий до сих пор не востребованы! Все 92 вакансии мы должны закрыть до конца года, — поручил Алексей Текслер.

Губернатор поручил главам районов держать на личном контроле реализацию программы: не должно быть ни одной незанятой вакансии!

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