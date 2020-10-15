Челябинская область строит школы и открывает центры дополнительного образования

В Магнитогорске 1 сентября открылась новая школа на тысячу мест. Фото: t.me/vecherka_74

В четверг, 15 октября, на совещании с главами муниципалитетов губернатору сообщили о реализации девяти мероприятий по нацпроектам в сфере образования.

Регион строит современные школы. 1 сентября открылась школа на тысячу мест в Магнитогорске. В В 2021-2022 гг регион получит субсидию из федерального бюджета на строительство школы на 500 мест в поселке Кунашак. Плюс, в области строится еще 8 образовательных объектов.

В двух коррекционных школах (в Верхнем Уфалее и п. Березовка Аргаяшского района) есть условия для индивидуальных образовательных маршрутов с учетом особых потребностей. Всего за пять лет обновится материально-техническая база 25 из 50 коррекционных школ Южного Урала.

Центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» открыты в 32 сельских школах и малых городах. Оснащение центров — это 36 млн руб.

— Работу по открытию таких центров продолжим и в следующие годы, — заявил министр образования Александр Кузнецов.

Отремонтированы четыре сельских школьных спортзала и оборудовано пять спортплощадок по программе «Успех каждого ребенка». В 2021-2022 годах деньги из федерального и областного бюджетов получат восемь районов на ремонт четырех спортивных залов и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 10 площадок.

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