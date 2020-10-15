На трассе в Челябинской области разбился насмерть мотоциклист

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Смертельная авария произошла на трассе М-5 в Челябинской области вечером 15 октября. На 18 км автодороги Чебаркуль-Мисяш столкнулись иномарка и мотоцикл.

— По предварительным данным, водитель, мужчина 1983 года рождения, управляя мотоциклом Suzuki совершил столкновение с движущимся впереди попутно автомобилем Renault Logan, под управлением женщины, 1955 года рождения, — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте аварии. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

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