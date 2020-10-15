УФАС готовится возбудить дело на сеть магазинов Sunlight в Челябинске за рекламу о закрытии

Реклама о продаже изделий распространялась по телефону и в интернете Фото: Анатолий БЕЛЯСОВ

Челябинское УФАС готовится завести дело на сеть магазинов Sunlight. Антимонопольное ведомство выявило признаки нарушения рекламного законодательства.

В рекламе говорилось, что Sunlight в ближайшем времени закроется. В связи с этим в ювелирных магазинах проводилась распродажа, где «все отдавалось за бесценок». Объявлялось об этом в интернете и посредством смс-сообщений и телефонных звонков.

— По мнению антимонопольной службы, данная реклама способствует созданию у потенциальных потребителей впечатления об уходе с рынка продавца и, следовательно, намеренно формирует желание срочно рассмотреть возможность приобретения ювелирной продукции, — сообщили в челябинском УФАС.

Именно этой рекламой заинтересовались в антимонопольном ведмостве. Фото: пресс-служба челябинского УФАС

Антимонопольное ведомство направило запрос в торгово-развлекательные комплексы Челябинска, где размещается ювелирный магазин. Им представили информацию и договоры, сроки которых истекают в 2021 и 2022 годах, а также указали на отсутствие переписки по факту расторжения договоров с указанной компанией.

Исходя из полученных данных, УФАС пришло к выводу, что сведения о закрытии магазинов Sunlight могут не соответствовать действительности.

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