«Сухарь» Вилла в Череповце: «Трактор» переиграл «Северсталь» со счетом 4:0

Чешский голкипер Роман Вилл записал на свой счет второй "сухарь" в сезоне. Фото ХК "Трактор!.

В этом сезоне «медведи» хорошо чувствуют себя в выездных матчах, только недавно выдав двухматчевую победную серию. И сегодня, 15 октября «Трактор» еще раз показал такую нынешнюю закономерность. Накануне в Казани в овертайме поверженным оказался «Ак Барс», сейчас в Череповце – «Северсталь».

А все началось во втором периоде. До середины второго отрезка матча Томаш Гика и Якоб Берглунд забрасывают две шайбы. Следом настало время молодых. Сначала 20-летний Сергей Телегин увеличивает преимущество до 3:0, а следом 18-летний Артем Шварёв доводит преимущество «Трактора» до 4:0.

Третий период оказался «сухим», а для голкипера черно-белых Романа Вилла этой уже третий «сухарь» в сезоне ("сухарем" в спорте называют матчи, в которых вратарь не пропускает голы в свои ворота).

Следующий матч «Трактор» проведет 18 октября в Челябинске. Соперник – нижнекамский «Нефтехимик» (начало в 17.00).