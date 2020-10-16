В Челябинске подросток попал в больницу, угодив под колеса легковушки

Подростка с места аварии увезли на скорой. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску

В Металлургическом районе Челябинска 19-летний водитель на «четырнадцатой» сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу в неположенном месте. Пешехода госпитализировали с различными травмами. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.

ДТП произошло в 22:40 в минувший четверг, 15 октября. Как уточнили в Госавтоинспекции, подросток угодил под колеса автомобиля напротив дома №5 по улице 50 лет ВЛКСМ.

— 16-летний пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Челябинску. — В результате аварии он получил травмы и был госпитализирован.

Стаж вождения 19-летнего челябинца за рулем ВАЗ-2114 — год, и за это время он девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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