«Это как за два дня один самолет падает»: Челябинск попал в фильм московского журналиста о высокой смертность на дорогах

Журналист «Редакции» приехал в Челябинск, чтобы посмотреть на результат «дорожной революции» Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинск стал одним из городов, которые попали в фильм Алексея Пивоварова «Почему так много россиян гибнет в ДТП?». Команда YouTube-проекта «Редакция» решила выяснить причину высокой смертности на дорогах в России и обратилась за разъяснением к «Челябинскому урбанисту» Льву Владову.

— Я каждый день смотрю количество смертей по России и вижу, что у нас в субботу-воскресенье умирает 50-60 человек в день, а в будни — 30-35. Это катастрофа. Это как за два дня один самолет падает, — сказал Лев Владов.

Общественник решил показать журналисту «Редакции» Борису Сизову последствия «дорожной революции» на примере перекрестка улицы Чичерина и проспекта Победы.

— Это пример улицы, спроектированной, чтобы убивать людей, — подчеркнул Лев Владов. — Полос столько, что автомобилисты даже не могут их все занять. Ширина дороги позволяет вообще что угодно сделать. Это «дорожная революция», которая произошла в Челябинске. Просто уничтожена улица ради асфальта.

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