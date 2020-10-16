Особый противопожарный режим ввели в Миассе с 16 октября. Фото: группа МКУ «Управление ГОЧС г. Миасс» / Vk.com

Власти Миасса с 16 октября ввели особый противопожарный режим из-за зарегистрированных возгораний в Ильменском заповеднике, Новоандреевском и Тургоягском лесничествах. Людям запретили ходить в леса, сжигать мусор, траву и использовать открытый огонь. Нарушителям грозят немалые штрафы.

— Всем желающим пожарить шашлыки на природе или сжечь ботву в саду важно знать, что за соблюдением введенных ограничений будут следить патрульные группы, — рассказали в управлении ГОЧС Миасса. — Нарушителей особого противопожарного режима ждут многотысячные штрафы.

В ведомстве понимают, что у садоводов сейчас идет пора подготовки участков к зиме и призывают отложить сжигание мусора до дождей и первого снега, а главное — до отмены особого противопожарного режима.

— Каждая искорка, отлетевшая от бочки, в которой идет сжигание ботвы, приводит к катастрофическим последствиям: сгорают гектары леса, — добавили в управлении ГОЧС Миасса. — За прошедшие сутки зарегистрировано 11 природных пожаров. Возгорания зафиксированы на территории городских лесов, Ильменского заповедника, в Новоандреевском и Тургоякском участковых лесничествах.

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