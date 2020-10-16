-. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В регионе снижается количество безработных. Об этом на заседании оперштаба по профилактике гриппа и ОРВИ в период эпидемии при губернаторе сообщил руководитель службы занятости населения Владислав Смирнов.

С начала октября в Челябинской области снижается уровень безработицы. В данный момент на учете значится 88 595 безработных (на 3682 человека меньше к началу месяца).

— У нас на рынке труда — и это позитивный сигнал для экономики — число вакансий сейчас почти 34 тыс. А на 1 марта (до ковида) — 23,5 тыс. Количество вакансий у нас сейчас максимальное по итогу года, что характеризует оживление рынка труда, — акцентировал губернатор.

Губернатор обозначил приоритетные меры, предпринятые властями, чтобы справиться с ковидом.

Мобилизованы ресурсы здравоохранения. В области до 5,5 тыс. коек вырос фонд госпитальных баз (около 500 — в резерве). Сохранено предоставление плановой медицинской помощи.

Ударными темпами строится современная инфекционная больница: она откроется в начале октября. Больницы и поликлиники обеспечены лекарствами и СИЗами.

Медики получают доплаты за работу с ковид-пациентами. Более 4 млрд. руб. (в т. ч. почти один млрд. — из областного бюджета) выплачено стимулирующими медикам за работу с ковид-пациентами. В марте — сентябре деньги получили 17 618 медработников.

Стартовала выдача препаратов, бесплатных для проходящих лечение амбулаторно. Из областного бюджета на эти цели выделено 67 млн. руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru